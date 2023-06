Tuesday rainfall totals for 21Country

FORT WAYNE, Ind. (21Alive) - Many across 21Country got a welcomed dose of rainfall on Tuesday, with several places getting over an inch of rain in just 24 hours!

The rain is very much needed as everyone in NE Indiana and NW Ohio are currently under either abnormally dry (level 0 of 4) or moderate drought conditions (level 1 of 4), according to drought monitor map produced by the National Drought Mitigation Center.

Drought Monitor 06/14/23 (WPTA)

The drought monitor is updated every Thursday, with data collection for the updated drought map being stopped 8am the Tuesday prior.

Rain totals across the area ranged from half an inch to over an inch, with one report out of Warren in Huntington County measuring at 1.89″ A complete list of reports provided by the NWS can be found below.

24 Hour Rainfall totals 06/14/23 (WPTA)

LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER

...INDIANA...

...ADAMS COUNTY...

1.8 E BERNE 1.02 IN 0800 AM 06/14 COOP

0.8 N LINN GROVE 1.00 IN 0945 AM 06/14 HADS

...ALLEN COUNTY...

FORT WAYNE 4.1 NE 1.01 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

FORT WAYNE 10.4 N 0.96 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

MONROEVILLE 0.2 ESE 0.91 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

FORT WAYNE 9.1 SE 0.91 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

FORT WAYNE 1.0 NE 0.86 IN 0459 AM 06/14 COCORAHS

WOODBURN 2.8 WSW 0.86 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

SPENCERVILLE 0.86 IN 1030 AM 06/14 CWOP

FORT WAYNE 6.0 N 0.85 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

FORT WAYNE 8.0 N 0.81 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

FORT WAYNE 8.0 NE 0.81 IN 0930 AM 06/14 COCORAHS

FORT WAYNE 6.8 NE 0.80 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

FORT WAYNE 1.6 S 0.80 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

WOODBURN 0.80 IN 0930 AM 06/14 PUBLIC

FORT WAYNE 1.9 S 0.78 IN 0445 AM 06/14 COCORAHS

HOAGLAND 1.5 SSW 0.75 IN 0715 AM 06/14 COCORAHS

FORT WAYNE 5.7 NE 0.73 IN 0558 AM 06/14 COCORAHS

ELLISVILLE 0.3 W 0.69 IN 0730 AM 06/14 COCORAHS

HARLAN 3.4 NE 0.68 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

FORT WAYNE 9.3 W 0.66 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

FORT WAYNE 7.1 WSW 0.66 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

FORT WAYNE INTERNATIONAL AP 0.63 IN 0954 AM 06/14 ASOS

WOODBURN 2.6 NNW 0.61 IN 0900 AM 06/14 COCORAHS

HARLAN 2.2 ENE 0.59 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...BLACKFORD COUNTY...

(KA9VIS) HARTFORD CITY 0.7 N 0.98 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

HARTFORD CITY 4.8 NW 0.82 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...CASS COUNTY...

WALTON 0.42 IN 1016 AM 06/14 CWOP

GALVESTON 0.40 IN 1015 AM 06/14 CWOP

...DE KALB COUNTY...

HAMILTON 3.0 ESE 1.03 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

1.7 SE BUTLER 0.61 IN 0820 AM 06/14 COOP

0.6 S GARRETT 0.43 IN 0700 AM 06/14 COOP

GARRETT 0.9 NW 0.38 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

ASHLEY 0.29 IN 0900 AM 06/14 COOP

...ELKHART COUNTY...

ELKHART 3.0 SSE 0.85 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

GOSHEN 0.3 NE 0.76 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

GOSHEN 3.5 NNW 0.75 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

ELKHART 4.8 SW 0.71 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

JAMESTOWN 0.71 IN 1028 AM 06/14 CWOP

GOSHEN 1.8 SE 0.68 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

GOSHEN 1.2 SW 0.68 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

GOSHEN 2.3 WNW 0.65 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

WAKARUSA 2.4 NNE 0.62 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

LIGONIER 4.3 WNW 0.62 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

GOSHEN 1.4 SSE 0.61 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

GOSHEN 3.0 WSW 0.58 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

SYRACUSE 4.4 NNW 0.57 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

NAPPANEE 4.8 NE 0.56 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

ELKHART 3.5 ENE 0.52 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

GOSHEN 0.51 IN 0953 AM 06/14 ASOS

GOSHEN 4.6 N 0.50 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

ELKHART MUNICIPA 0.49 IN 1015 AM 06/14 AWOS

GOSHEN 6.8 NE 0.46 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

MIDDLEBURY 2.6 WSW 0.43 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...FULTON COUNTY...

ROCHESTER 1.53 IN 0700 AM 06/14 COOP

ROCHESTER 2.4 NW 1.43 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

KEWANNA 4.9 S 0.83 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

AKRON 0.83 IN 1013 AM 06/14 COCORAHS

...GRANT COUNTY...

(KB9CRA)GAS CITY 0.3 N 1.07 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

(KD9CQQ)UPLAND 0.7 ENE 1.02 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

(KC9QCJ) SHAMROCK LAKES 3.0 1.02 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

MARION 6.5 N 0.78 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

MARION 1.8 NW 0.74 IN 0715 AM 06/14 COCORAHS

MARION 5.6 NE 0.73 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

UPLAND 2.4 SSE 0.72 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

2.2 N MARION 0.72 IN 0701 AM 06/14 COOP

GRANT COUNTY MUNICIPAL APT 0.51 IN 1015 AM 06/14 AWOS

...HUNTINGTON COUNTY...

2.4 NW WARREN 1.89 IN 0945 AM 06/14 HADS

HUNTINGTON 0.3 W 0.92 IN 0630 AM 06/14 COCORAHS

HUNTINGTON 0.91 IN 1028 AM 06/14 CWOP

1.7 E BOWERSTOWN 0.89 IN 1000 AM 06/14 HADS

...JAY COUNTY...

(WD9DCN) REDKEY 2.6 ENE 1.16 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

REDKEY 0.6 SE 0.97 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

REDKEY 2.5 S 0.96 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

(W9JKL) PORTLAND 0.6 SSW 0.86 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

PORTLAND 2.3 S 0.86 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

(KC9LQY) PORTLAND 5.4 SW 0.72 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...KOSCIUSKO COUNTY...

WINONA LAKE 0.9 SW 1.35 IN 0630 AM 06/14 COCORAHS

WARSAW 3.7 E 1.14 IN 0730 AM 06/14 COCORAHS

WARSAW 3.0 SE 1.12 IN 0730 AM 06/14 COCORAHS

CLAYPOOL 1.2 E 1.01 IN 0725 AM 06/14 COCORAHS

1 SW SEVASTOPOL 0.76 IN 1029 AM 06/14 AWS

2 N NORTH WEBSTER 0.75 IN 1000 AM 06/14 OFFICIAL NWS OBS

LEESBURG 0.1 WNW 0.74 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

WARSAW 1.2 NNE 0.72 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

2.3 N NORTH WEBSTER 0.72 IN 0800 AM 06/14 COOP

WARSAW 5.3 WNW 0.65 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

MILFORD 0.9 N 0.63 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

WARSAW 1.4 N 0.60 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

WARSAW MUNI 0.59 IN 1015 AM 06/14 AWOS

CROMWELL 2.9 W 0.57 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...LA PORTE COUNTY...

NEW CARLISLE 3.0 WNW 1.20 IN 1000 AM 06/14 COCORAHS

LA CROSSE 3.2 NW 1.17 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

WANATAH 4.4 ESE 0.98 IN 0900 AM 06/14 COCORAHS

LA PORTE 2.3 ESE 0.93 IN 0930 AM 06/14 COCORAHS

0.8 W LA PORTE 0.92 IN 1258 AM 06/14 COOP

LA PORTE 6.8 SW 0.90 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

LA CROSSE 1.2 W 0.89 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

WANATAH 3.0 ENE 0.83 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

LA PORTE 1.6 SW 0.69 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

LA PORTE 0.59 IN 1015 AM 06/14 AWOS

...LAGRANGE COUNTY...

ORLAND 6.6 SSW 0.76 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

LAGRANGE 9.9 E 0.68 IN 0702 AM 06/14 COCORAHS

LAGRANGE 9.6 ESE 0.48 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

LAGRANGE 1.3 ENE 0.48 IN 0805 AM 06/14 COCORAHS

LAGRANGE 4.6 ESE 0.38 IN 0815 AM 06/14 COCORAHS

WOLCOTTVILLE 1.1 WNW 0.30 IN 0827 AM 06/14 COCORAHS

...MARSHALL COUNTY...

PLYMOUTH 2.5 WSW 0.97 IN 0430 AM 06/14 COCORAHS

PLYMOUTH 3.8 SSW 0.96 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

TIPPECANOE 0.8 S 0.94 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...MIAMI COUNTY...

MACY 2.7 SSE 1.03 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

DENVER 1.3 NE 1.00 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

DENVER 0.5 SSE 0.89 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

PERU 4.6 SSE 0.66 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

0.8 NW PERU 0.65 IN 0825 AM 06/14 COOP

PERU 0.56 IN 0930 AM 06/14 HADS

AMBOY 0.48 IN 1015 AM 06/14 CWOP

...NOBLE COUNTY...

ALBION 2.9 S 0.82 IN 0900 AM 06/14 COCORAHS

ALBION 2.8 ENE 0.65 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

KENDALLVILLE 2.2 SW 0.50 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

COSPERVILLE 0.40 IN 0930 AM 06/14 HADS

KENDALLVILLE 4.5 NW 0.36 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...PULASKI COUNTY...

1.3 SW ORA 0.95 IN 0945 AM 06/14 COOP

FRANCESVILLE 0.29 IN 0700 AM 06/14 COOP

...ST. JOSEPH COUNTY...

NEW CARLISLE 1.05 IN 0730 AM 06/14 COOP

GRANGER 1.8 ENE 0.87 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

SOUTH BEND INTERNATIONAL AP 0.79 IN 0954 AM 06/14 ASOS

SOUTH BEND 4.6 SSE 0.75 IN 0731 AM 06/14 COCORAHS

SOUTH BEND 4.0 SSW 0.73 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

SOUTH BEND 3.3 SE 0.72 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

OSCEOLA 0.72 IN 0743 AM 06/14 PUBLIC

WALKERTON 5.7 ENE 0.63 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

SOUTH BEND 4.6 SE 0.61 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...STARKE COUNTY...

(KB9GPW)NORTH JUDSON 3.9 SW 0.96 IN 0720 AM 06/14 COCORAHS

3.5 N BREMS 0.43 IN 1000 AM 06/14 HADS

...STEUBEN COUNTY...

HAMILTON 1.7 E 1.05 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

HUDSON 4.6 N 0.95 IN 0715 AM 06/14 COCORAHS

HUDSON 4.1 NNW 0.91 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

0.7 E HAMILTON 0.83 IN 0945 AM 06/14 HADS

ANGOLA 0.54 IN 1025 AM 06/14 CWOP

ANGOLA 1.2 S 0.31 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

ANGOLA 8.7 ESE 0.29 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

ANGOLA 8.8 ESE 0.29 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

ANGOLA 4.5 NW 0.25 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

ANGOLA 0.24 IN 0700 AM 06/14 COOP

PIGEON CREEK 0.23 IN 0915 AM 06/14 HADS

ANGOLA 4.1 N 0.21 IN 0545 AM 06/14 COCORAHS

...WABASH COUNTY...

WABASH 1.5 SW 0.92 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

LA FONTAINE 1.1 NW 0.69 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

LA FONTAINE 0.3 SE 0.67 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

0.7 SE WABASH 0.57 IN 0930 AM 06/14 HADS

...WELLS COUNTY...

OSSIAN 2.4 W 1.12 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

CRAIGVILLE 2.7 NW 1.00 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

BLUFFTON 0.9 SE 0.96 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...WHITE COUNTY...

MONTICELLO 0.9 E 0.39 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

MONTICELLO 5.5 NNW 0.34 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

5.6 N BADGER GROVE 0.28 IN 0700 AM 06/14 COOP

NORWAY 0.27 IN 0945 AM 06/14 HADS

...WHITLEY COUNTY...

TRI-LAKES 3.0 N 0.82 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

COLUMBIA CITY 5.4 N 0.80 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

COLUMBIA CITY 0.5 WSW 0.80 IN 0620 AM 06/14 COCORAHS

COLUMBIA CITY 4.6 S 0.71 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

...MICHIGAN...

...BERRIEN COUNTY...

NILES 1.05 IN 1030 AM 06/14 CWOP

NILES 2.7 W 0.95 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

BUCHANAN 1.4 ESE 0.88 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

BERTRAND 0.84 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

STEVENSVILLE 1.7 SSE 0.76 IN 0535 AM 06/14 COCORAHS

ST. JOSEPH 2.8 SSE 0.74 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

3.7 S WATERVLIET 0.56 IN 1000 AM 06/14 UCOOP

ST. JOSEPH 1.5 SSE 0.54 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...BRANCH COUNTY...

QUINCY 0.3 NE 0.29 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...CASS COUNTY...

NILES 3.5 E 0.75 IN 0900 AM 06/14 COCORAHS

2 NNW EDWARDSBURG 0.54 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

CASSOPOLIS 9.0 SSE 0.46 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...HILLSDALE COUNTY...

JONESVILLE 0.2 WSW 0.35 IN 0720 AM 06/14 COCORAHS

HILLSDALE 2.5 ESE 0.31 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

JONESVILLE 5.9 ENE 0.27 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

OSSEO 2.7 NE 0.27 IN 0830 AM 06/14 COCORAHS

HILLSDALE 0.25 IN 1015 AM 06/14 AWOS

...ST. JOSEPH COUNTY...

2 E MOTTVILLE 0.52 IN 0836 AM 06/14

CONSTANTINE 1.9 E 0.37 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

2.0 SE MENDON 0.37 IN 1000 AM 06/14 UCOOP

THREE RIVERS 2.4 NE 0.30 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

STURGIS KIRSCH 0.18 IN 1015 AM 06/14 AWOS

...OHIO...

...ALLEN COUNTY...

LIMA 2.7 NE 1.18 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

LIMA 1.16 IN 1008 AM 06/14 ASOS

LIMA 3.0 SSE 1.15 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

ELIDA 1.4 WNW 1.05 IN 0618 AM 06/14 COCORAHS

DELPHOS 2.3 ESE 1.02 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

LIMA 7.3 SE 0.84 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

LIMA 1 N 0.84 IN 1028 AM 06/14 CWOP

SPENCERVILLE 0.3 SSE 0.77 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

BLUFFTON 0.53 IN 1025 AM 06/14 CWOP

...DEFIANCE COUNTY...

DEFIANCE 0.75 IN 1026 AM 06/14 ASOS

DEFIANCE 9.4 NE 0.39 IN 0630 AM 06/14 COCORAHS

...FULTON COUNTY...

FAYETTE 4.3 ESE 0.60 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

ARCHBOLD 4.7 NW 0.52 IN 0530 AM 06/14 COCORAHS

SWANTON 4.0 S 0.44 IN 0735 AM 06/14 COCORAHS

...HENRY COUNTY...

NEW BAVARIA 2.3 WSW 0.64 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

NAPOLEON 4.5 NNW 0.60 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

MCCLURE 3.4 SSE 0.54 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

NAPOLEON 0.6 WSW 0.54 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

NAPOLEON 1 SW 0.49 IN 0800 AM 06/14 COOP

LIBERTY CENTER 0.3 NE 0.47 IN 0800 AM 06/14 COCORAHS

...PAULDING COUNTY...

PAULDING 1.4 NNE 0.56 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...PUTNAM COUNTY...

LEIPSIC 5.4 W 0.84 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

VAUGHNSVILLE 0.77 IN 1025 AM 06/14 CWOP

OTTAWA 1.0 N 0.53 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

...VAN WERT COUNTY...

VAN WERT 0.79 IN 1027 AM 06/14 CWOP

VAN WERT 0.67 IN 1030 AM 06/14 CWOP

...WILLIAMS COUNTY...

1.2 E BRYAN 0.43 IN 0700 AM 06/14 COOP

PIONEER 2.3 S 0.33 IN 0600 AM 06/14 COCORAHS

ALVORDTON 0.5 E 0.32 IN 0700 AM 06/14 COCORAHS

