Sunday snow totals

FORT WAYNE, Ind. (WPTA) - A nice, widespread snow provided wintry scenes across 21Country as we end the weekend. As expected, most places saw between 1 and 2 inches of snow, with some reports coming in a little more and a little less than that. Below is a complete list of snow measurements, provided by the National Weather Service office in Northern Indiana

Snow Cover 1/22/23. Map does not portray a precise depiction of snow amounts across the area. (WPTA)

LOCATION AMOUNT TIME/DATE

INDIANA

ALLEN COUNTY

2 SW FORT WAYNE 4.0 IN 0700 AM 01/22

CUBA 3.2 IN 1007 AM 01/22

FORT WAYNE 2.6 NE 2.8 IN 0815 AM 01/22

FORT WAYNE 1.6 S 2.5 IN 0800 AM 01/22

GRABILL 5.2 WSW 2.4 IN 0900 AM 01/22

FORT WAYNE 6.8 NE 2.2 IN 0700 AM 01/22

FORT WAYNE 6.0 N 2.0 IN 0717 AM 01/22

4 SW LEO-CEDARVILLE 2.0 IN 0858 AM 01/22

4 NNW NEW HAVEN 2.0 IN 1000 AM 01/22

FORT WAYNE 9.3 W 1.8 IN 0700 AM 01/22

FORT WAYNE 4.1 NE 1.8 IN 0700 AM 01/22

WOODBURN 2.6 NNW 1.8 IN 0900 AM 01/22

FORT WAYNE 2.6 NW 1.8 IN 1000 AM 01/22

WOODBURN 2.8 WSW 1.1 IN 0700 AM 01/22

FORT WAYNE 10.4 N 1.0 IN 0700 AM 01/22

HOAGLAND 1.5 SSW 1.0 IN 0815 AM 01/22

FORT WAYNE 9.1 SE 0.8 IN 0700 AM 01/22

BLACKFORD COUNTY

HARTFORD CITY 4 ESE 0.6 IN 0800 AM 01/22

HARTFORD CITY 0.7 N 0.3 IN 0700 AM 01/22

DEKALB COUNTY

ASHLEY 1.5 IN 0900 AM 01/22

ELKHART COUNTY

GOSHEN 3.0 WSW 1.1 IN 0700 AM 01/22

GOSHEN 0.3 NE 1.1 IN 0900 AM 01/22

GOSHEN 1.2 SW 0.9 IN 0700 AM 01/22

WAKARUSA 2.4 NNE 0.8 IN 0700 AM 01/22

GOSHEN 4.6 N 0.5 IN 0700 AM 01/22

GRANT COUNTY

2.2 N MARION 1.6 IN 0700 AM 01/22

2 SE VAN BUREN 1.5 IN 0828 AM 01/22

MARION 5.6 NE 1.0 IN 0600 AM 01/22

UPLAND 2.4 SSE 1.0 IN 0700 AM 01/22

HUNTINGTON COUNTY

HUNTINGTON 0.3 W 1.9 IN 0700 AM 01/22

KOSCIUSKO COUNTY

WARSAW 3.0 SE 1.0 IN 0700 AM 01/22

LEESBURG 0.1 WNW 1.0 IN 0700 AM 01/22

WARSAW 3.7 E 0.8 IN 0900 AM 01/22

MILFORD 0.9 N 0.5 IN 0700 AM 01/22

2.3 N NORTH WEBSTER 0.4 IN 0700 AM 01/22

NOBLE COUNTY

ALBION 2.9 S 1.2 IN 1000 AM 01/22

STEUBEN COUNTY

ANGOLA 8.8 ESE 1.0 IN 0800 AM 01/22

ANGOLA 4.5 W 0.2 IN 0700 AM 01/22

HUDSON 4.1 NNW 0.2 IN 0700 AM 01/22

WELLS COUNTY

BLUFFTON 2.4 IN 1117 AM 01/22

CRAIGVILLE 2.7 NW 1.2 IN 0800 AM 01/22

WHITLEY COUNTY

COLUMBIA CITY 5.4 N 1.5 IN 0800 AM 01/22

TRI-LAKES 3.0 N 1.2 IN 0800 AM 01/22

OHIO

VAN WERT COUNTY

VAN WERT 1.2 IN 1043 AM 01/22

